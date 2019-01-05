Edirne Valisi Canalp'ten köylere ziyaret

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Lalapaşa ilçesinin köylerini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Saksağan, Hüseyinpınar, Uzunbayır, Tuğlalık, Donbay, Çatma, Çömlekköy, Çömlekakpınar ve Yünlüce köylerini ziyaret eden Canalp, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendisini sıcak bir atmosferde karşılayan vatandaşların istek ve talepleri dinleyen Vali Canlap, köylerdeki vatandaşların her zaman yanında olduklarını, isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA