Edirne Valisi Canalp'ten yeni yıl mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıl mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında, üzüntü ve sevinçleriyle 2018 yılını geride bırakırken 2019’un yeni umutlarla karşılandığını belirtti.

Edirne'de yüzyıllar boyunca çok farklı medeniyetlerin barış ve huzur içinde yaşadığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Edirne, diğer bölgelerimize de örnek olmuş ve olmaya devam etmektedir. İlimizdeki ve ülkemizdeki huzur ve barış ortamı, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda gelişmelere de olumlu katkılar sunacaktır. Edirne’yi parlak geleceğine taşıma ve Balkanların merkezi konumuna getirme mücadelemiz yeni yılda da devam edecektir. Yeni yılda yeni umutlarla ve kendimizden emin olarak toplumun her kesimi ile Edirne’mizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağımızın inancıyla giriyoruz. Edirne’nin var olan potansiyelini harekete geçirmek ekonomi, turizm ve diğer alanlardaki eksiklerimizi gidermek, komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek ve iş birliği imkanlarını daha da arttırmak, hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla resmi, dini ve özel günlerde olduğu gibi yılbaşı akşamı da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz tarafından her türlü tedbir alınmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının hakim olduğu yeni yılın, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımın aileleri ile sağlıklı ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ederim."





Kaynak: AA