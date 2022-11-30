Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık:- Saros Körfezindeki yaklaşık 75 kilometrelik sahil bandını insanlar gelip görünce fark ediyorlar. Bu alanda turizm niteliğini artırabilmek önemli olduğunu belirterek, Saros Körfezinin turizm niteliğini artırarak turizmde büyümenin sağlanacağını belirtti.

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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Saros Körfezinin turizm niteliğini artırarak turizmde büyümenin sağlanacağını belirtti.

Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesi kapsamında, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı etkinliğinin açılış töreni gerçekleştirildi.

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MAVİ BÜYÜME İÇİN SINIR ÖTESİ İŞ BİRLİĞ

Vali Kırbıyık, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi, turistik ve kültürel birçok zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Edirne'de tarih, inanç, doğa ve deniz turizminin yapılabildiğini aktaran Kırbıyık, "Şehrin dışarıdan çok fazla bilinmeyen unsurlarından biri de bu, Saros Körfezindeki yaklaşık 75 kilometrelik sahil bandını insanlar gelip görünce fark ediyorlar. Bu alanda turizm niteliğini artırabilmek önemli. Bu bağlamda özellikle deniz turizmini kullanabilmemiz son derece önemli." diye konuştu.

HEP BİRLİKTE ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK GEREKİYOR

Vali Kırbıyık, turizmde kalkınma ve büyüme için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da çevre, su ve havanın tüm insanlığın ortak kullanımında olduğunu belirterek, hep birlikte çevre bilincini oluşturmak gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ise projenin 3.5 milyon avroluk bir bütçeye sahip olduğunu aktardı.

Ortak su kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini ifade eden Öztürk, "Avrupa Birliğinin özellikle yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle tam olarak örtüşen bir proje. Bu proje ile su kalitesinin korunması ile ilgili özellikle kurumsal ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, projeye ilişkin sunum yaptı.

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TÜM BİRİMLERİMİZE SIFIR ATIK BELGESİ ALDIK

Çevreyle ilgili yapılacak her çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Trakya Üniversite olarak Yeşil Trakya Hareketini başlattık. Tüm birimlerimize sıfır atık belgesi aldık. Şu ana kadar tekrardan döndürmek adına 32 ton kağıt topladık. 1 tondan 17 ağaç düşünürsek yaklaşık 500'ün üzerinde ağaç kurtarmış olduk. Yaptıklarımızı uluslararası alanda paylaştık. Bu anlamda Türkiye'de 16'ncı, dünyada ise 288'inci üniversite olarak seçildik." ifadelerini kullandı.

Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı yarınki etkinliklerin ardından sona erecek.

KAYNAK: AA

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