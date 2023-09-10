Edirne Valisi Sezer kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

Edirne'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından Vali Yunus Sezer, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edirne Valisi Sezer kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

Edirne'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından Vali Yunus Sezer, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edirne - Kırklareli yolu Köseömer mevkii üzerinde yol kenarındaki otların yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın neden olduğu zincirleme kazanın ardından bölgeye gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, incelemelerde bulundu. Vali Sezer yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası var. Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametine yani bulunduğumuz şeritte bir de örtü yangını var. Oradan dolayı dikkatsizlikten ya da yangının etkisiyle olmuş olabilir. Bunlar öngörü hepsi inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 12 tane araç karışmış durumda maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. 36 tane de hafif şekilde yaralanan bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu biraz ağır gözüküyor. Arkadaşlarımız müdahale ettiler, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun diliyoruz. Gerekli tedbirler alındı. Yaralıların tamamı hastaneye sevk edildi" dedi.

Valinin açıklamasından sonra, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 2'ye yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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