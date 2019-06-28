Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı ANKARA (AA) - Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara, Şarköy, Süleymanpaşa ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın...

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ANKARA (AA) - Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara, Şarköy, Süleymanpaşa ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.





Kaynak: AA



