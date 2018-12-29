"Edirne, Yunan ve Bulgar turistler için alışveriş cenneti"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm kenti olan Edirne, son aylarda ise alışveriş için sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistlerden büyük ilgi görüyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıyı en az hisseden illerden birinin Edirne olduğunu söyledi.

Kur farkı nedeniyle çoğunluğu alışveriş için gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, Edirne esnafının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Gürkan, "Turistler, gezi için değil de doğrudan alışveriş amacıyla kentimizi ziyaret ediyorlar. " dedi.

- Afişler Türkçe-Bulgarca-Yunanca

Turistlerin kendilerini rahat hissetmeleri için bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Gürkan, geçmişten bu yana devam eden iyi komşuluk ilişkilerinin daha da gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Yeni yılı Edirne'de karşılayacak komşu ülke insanları için afişleri Yunanca ve Bulgarca hazırlattıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'ye daha sık gelmelerini, esnafımızın, iş insanlarımızın daha rahat etmesini sağlamak için yeni yıl kutlama afişleri hazırladık. Bu afişleri sadece Türkçe değil, Bulgarca ve Yunanca da hazırladık. Edirne'nin geçmişi de böyledir. 100 yıl öncesinde Osmanlı Devleti dönemine bakarsanız Edirne'de çok dilli, çok kültürlü ve çok inançlı bir yaşam var. Bu bugün de sürüyor. Sınırlar dostluğa ve ticarete engel olmamalıdır. Tam aksine teşvik edici bir yönü olmalı diye düşünüyoruz."

- "Esnaf ahiliği devam ettiriyor"

Kentteki birçok esnafın Bulgar ve Yunan turistler için veresiye defterler tuttuğunu vurgulayan Gürkan, "Bazen turistin parası alışverişte yetmez, veresiye defterine yazdırırlar, ülkelerinden bir sonraki gelişlerinde bunu öderler. Arada böyle bir ilişki de var. Edirne esnafı ahiliği devam ettiriyor. Tarihi çarşılarımızda dualarımız da devam ediyor. Edirne hem gelenek göreneklerini yaşatan bir kent, hem de bir tarafıyla da muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaya çalışan bu çabasını devam ettiren bir kent." diye konuştu.

- "Turizm çeşitliliği kabuk değiştirdi"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin daha önce Bulgaristan ve Yunanistan'dan 'kültür, tarih ve doğa' turizmine yönelik turistler ağırladığını belirtti.

Son 6 aydan bu yana kentteki turizm çeşitliliğinin kabuk değiştirdiğini aktaran Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Edirne artık Yunan ve Bulgar turistler için alışveriş cenneti haline geldi. Tarihi çarşılarımız, alışveriş merkezlerimiz Yunan ve Bulgar turistlerin algılarına göre dizayn oldu. Artık gastronomimize ve alışveriş piyasamıza çok hakimler. Yunanistan ve Bulgaristan'taki tüketim ihtiyaçlarının çoğunu artık buradan gideriyorlar. Yeni yıl öncesi Noel alışverişlerini buradan yapıyorlar.

Günlük ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Giyim kuşamla ilgili ülkemize ait markalara hakimler. Gerçekten turistlerin alışveriş eğilimleri kentin turizmini yönlendiriyor. Esnafımız da turistlere daha iyi hizmet vermek için dil öğreniyor, dil kurslarına gidiyor. Ayrıca onların istek ve eğilimlerini, özel günlerini takip ederek, onlara özel menüler hazırlamaya çalışıyorlar."

- "Edirne'nin alışveriş turizmi dinamik yapıya sahip"

Kentte turistlere yönelik 'Türk-Bulgar' ve 'Türk-Yunan' gecelerinin düzenlendiğini dile getiren Bacıoğlu, Türk-Yunan-Bulgar kültürlerinin Edirne'de buluştuğunu kaydetti.

Turistlerin Edirne'de bulunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Bacıoğlu, "Bu dinamizmi ileriye dönük götürmemiz gerekiyor. Bulgar ve Yunan basın mensupları da buradaki hareketliliği haber yapıp kendi ülkelerinde servis ediyorlar. Bu anlamda son 6 aydır Edirne'nin alışveriş turizmi dinamik yapıya sahip. Bunun kalıcı olarak devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bacıoğlu, kentteki yeni yıl afişlerinin de Bulgarca ve Yunanca dizayn edildiğini bunun da turizm açısından önemli ve olumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA