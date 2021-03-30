Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi! Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde koronavirüs vakasında artışlar görülmesi üzerine 10 gün karantina kararı alındı. Kent merkezinde bulunan 3 okulda da yüz yüze eğitime ara verildi.

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Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Edirne'de Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde vaka artışları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı verdi. Köye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, köylülerin ihtiyaçları muhtarlık bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından karşılanıyor. EĞİTİME KORONAVİRÜS ARASI! Kent merkezindeki Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Şükrüpaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda ise yüz yüze eğitime geçici süre ara verildi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü yüz yüze eğitimedirnePandemi