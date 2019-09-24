Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.Araçta toplanması ve satılması yasak...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta toplanması ve satılması yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi bulundu.
Sürücü H.P. gözaltına alınırken midyeler denize bırakıldı.
Kaynak: AA
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