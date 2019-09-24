Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.Araçta toplanması ve satılması yasak...

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu. Araçta toplanması ve satılması yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi bulundu. Sürücü H.P. gözaltına alınırken midyeler denize bırakıldı.

Kaynak: AA



