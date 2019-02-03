Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polise ekipleri, Keşan-Malkara yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde park halinde bulunan bir tırın dorsesinde arama yaptı.

Dorse içerisinde yüklü mermer bloklar arasına gizlenmiş olan Filistin ve Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürülüğü'ne gönderildi.





Kaynak: AA