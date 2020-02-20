Edirne'de 103 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 103 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.



Uzunköprü ve Meriç ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Bangladeş, İran, Hindistan, Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan, Mısır, Eritre, Moritanya, Filistin ve Fas uyruklu 103 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





Kaynak: AA