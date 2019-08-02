Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Nepal, Bangladeş ve Suriye uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA