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Edirne'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut...

Edirne'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Köşen ve Kemalköy köylerinde yapılan denetimlerde, Türkmenistan, Cezayir, Irak, Suriye, Mısır, Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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