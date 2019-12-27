Edirne'de 140 şişe kaçak içki ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, 140 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı içki satışı yaptığı öğrenilen O.U'nun evinde arama yaptı.

Aramada 140 şişe gümrük kaçağı içki yakalandı. O.U. gözaltına alındı.





Kaynak: AA