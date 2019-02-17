Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut...
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde Filistin, Libya ve Nijerya uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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