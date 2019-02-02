Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 28 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda polis ekipleri, art arda Yenimuhacir TOKİ Konutları mevkisine giriş yapan minibüs, hafif ticari araç ve otomobili takibe aldı.

Ekipler, bir süre sonra duran araçların yanına geldiğinde, sürücüler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, kaçan 3 sürücüden 2'sini kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan Filistin, Afganistan, Fildişi Sahili, Irak ve Suriye uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürülüğü'ne gönderildi.



Düzensiz göçmenlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan U.B, C.H, A.C. ve H.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA