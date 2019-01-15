Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu Bulunan cesetlerin düzensiz göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor - Son cesetlerle beraber geçen Aralık ayından bu yana düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 8 ceset bulunmuş oldu

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