Edirne’de 3 polis ‘rüşvetten’ tutuklandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde görev yaptıkları belirtilen 4 polis yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polislerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuru, "mesai saatlerinde yakaladıkları düzensiz göçmenlerden maddi menfaat sağladıkları ve daha sonra serbest bıraktıkları" iddiası ile gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen 4 polis memurundan 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer polis memuru ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA