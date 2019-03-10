Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı...
EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de yapılan denetimlerde, Somali, Pakistan, Afganistan ve Mısır uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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