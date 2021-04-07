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  3. Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

Edirne'de bir koyun 6 bacaklı kuzu doğurdu. Kuzu görenlerin ilgisini çekiyor.

Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

Merkeze bağlı Bosna köyünde Ahmet Koca'ya ait merinos cinsi koyun, bir hafta önce iki kuzu dünyaya getirdi. Kuzulardan birisi, ikisi boyun kısmında olmak üzere 6 bacakla doğdu.

Çiftçi Ahmet Koca, AA muhabirine, 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Koyunun, kuzuları merada otlarken dünyaya getirdiğini belirten Koca, "Çobanımız beni aradı, meraya gelmemi söyledi. Meraya gittiğimde gördüklerime çok şaşırdım. Kuzulardan biri 6 bacaklıydı. Yoldan araçla geçen aileler bile durup kuzuyu incelediler. Şu an sağlığı gayet iyi. Kardeşiyle birlikte büyüyor." dedi.

Koca, kuzunun fazla bacaklarının birkaç ay sonra veteriner tarafından cerrahi operasyonla alınacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

Edirne'de 6 bacağı olan kuzuyu görenler hayrete düşüyor

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