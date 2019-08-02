Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde ve Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 25'i çocuk 67 Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA