Edirne'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!

Son dakika.. Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen iki büyük deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Açıklama sonrası öğrenci ve veliler Edirne'de okullar tatil mi? 7 Şubat şeklinde araştırıyor. İşte MEB Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması…

YAYINLAMA
Google News
Edirne'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!

Edirne'de okullar tatil mi? 7 Şubat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi..

"ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR"

Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.

0
1
0
1
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Son Haberler
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karaman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karaman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!
Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!
Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?
Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?
Okullar ne zaman açılacak 2023? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2.ara tatil ne zaman? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2023? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2.ara tatil ne zaman? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar