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Edirne'de 8 yavru köpek yakıldı, anne köpek ölü yavrularının başından ayrılmadı

Edirne'de meydana gelen olayda 8 yavru köpeğin yakılarak öldürüldüğünü gören hayvanseverler sinir krizi geçirirken anne köpek, yavrularının ölüsünün yanından bir an olsun ayrılmadı.

Edirne'de 8 yavru köpek yakıldı, anne köpek ölü yavrularının başından ayrılmadı

Edirne'de meydana gelen olayda çok sayıda köpeğin bulunduğu Bosnaköy yakınlarındaki hayvanseverler olay yerine gidince sinirlerine hakim olamadı. 8 yavru köpeğin yakılmış ölüsünü bulan hayvanseverler gözyaşlarına boğuldu, hemen jandarmaya haber verdi.

Edirne'de 8 yavru köpek yakıldı, anne köpek ölü yavrularının başından ayrılmadı

"HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU KALMADI"

“Hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda”  diyen hayvanseverler bu vahşetin son bulmasını istediklerini söyledi.

"ÇIKSIN ARTIK BU KANUN"

Mürvet Taşvur isimli hayvansever, yavru köpekleri alkol alan kişilerin yakmış olabileceğini öne sürerek, “Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda.” ifadelerinde bulundu.

"CANİLE OLAN BİR ŞEY, İNSANLIK DIŞI"

Mehmet Bayhan isimli diğer hayvansever ise, “Diyebilecek bir şey yok. Çünkü bu durumu anlatabilecek bir laf yok. Biz hayvanları beslemeye geldik. Bir koku alınca yaklaştık. Yanık kokusu aldık. Yanarak öldürülmüşler, canice olan bir şey. İnsanlık dışı. Saydığımıza göre 8 tane yavru köpek var. Belki daha fazla vardır, bizim görmediğimiz.” dedi.

Edirne'de 8 yavru köpek yakıldı, anne köpek ölü yavrularının başından ayrılmadı

ANNE KÖPEK, YAVRULARININ BAŞINDAN AYRILMADI

Yavruları yanan anne köpeğin yavrularının ölüsünün yanından ayrılmaması görenlerin içini yaktı. 

Öte yandan, hayvanseverler söz konusu arazide yaptıkları incelemede yeni doğmuş 5 adet yavru köpek buldu.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri olay hakkında rapor hazırlarken, jandarma tarafından da soruşturma başlatıldı.

Edirne'de 8 yavru köpek yakıldı, anne köpek ölü yavrularının başından ayrılmadı

Edirne'de 8 yavru köpek yakıldı, anne köpek ölü yavrularının başından ayrılmadı

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