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Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı

Tartıştığı kişiler tarafından tüfekle yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı

Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı

EDİRNE (AA) - Edirne’de, pompalı tüfekle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde A.K. ve C.K, husumetli oldukları N.S. ve oğlu B.P. ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu anne ve oğlu pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve oğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı

Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı

Kaynak: AA

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