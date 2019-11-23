Edirne'de araç yangını
EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde çıkan yangında, minibüste hasar oluştu.Önder Özçarıkçı'nın kullandığı 22 AAS 930 plakalı minibüs, ilçe meydanındaki kırmızı ışıkta beklediği sırada, aracın motor kısmı alev aldı.Araçtaki yolcuları tahliye eden Özçarıkçı, alevlere yangın tüpüyle...
EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde çıkan yangında, minibüste hasar oluştu.
Önder Özçarıkçı'nın kullandığı 22 AAS 930 plakalı minibüs, ilçe meydanındaki kırmızı ışıkta beklediği sırada, aracın motor kısmı alev aldı.
Araçtaki yolcuları tahliye eden Özçarıkçı, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.
Bu sırada vatandaşlar da yol kenarındaki havuzun çeşmesine taktıkları hortumla yangını söndürmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA
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