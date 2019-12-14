Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Topsöğüt Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden sınırı geçmeye çalışan...
EDİRNE (AA) - Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Topsöğüt Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden sınırı geçmeye çalışan 2 kişi tespit etti.
Askerler, yaralama suçundan arama kaydı ve adli kontrol tedbir kararları bulunan R.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.B. ve A.B. tutuklandı.
Kaynak: AA
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