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Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Topsöğüt Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden sınırı geçmeye çalışan...

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Topsöğüt Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden sınırı geçmeye çalışan 2 kişi tespit etti.

Askerler, yaralama suçundan arama kaydı ve adli kontrol tedbir kararları bulunan R.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.B. ve A.B. tutuklandı.


Kaynak: AA

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