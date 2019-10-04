Edirne'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.D-100 kara yolunda Romanya uyruklu Lonut Banıcıoıu'nun kullandığı yabancı plakalı tır, Sazlıdere mevkisinde bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek refüje çarptı.Kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekibi sevk...
EDİRNE (AA) - Edirne'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Romanya uyruklu Lonut Banıcıoıu'nun kullandığı yabancı plakalı tır, Sazlıdere mevkisinde bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek refüje çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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