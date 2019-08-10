Edirne'de bayramlaşma

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, bayramlaşma programı kapsamında çeşitli kurumları ziyaret etti.

Vali Canalp, programı kapsamında ilk ziyaretini 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirdi. Vali Canalp'i 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin tarafından, Meriç Askeri Gazinosu'nda karşıladı.

Buradaki bayramlaşmanın ardından Vali Canalp, emniyet teşkilatı ile bayramlaşmak üzere Polis Bahçesi'ne geçti.

Vali Canalp'i burada Edirne Emniyet Müdür Vekili Serdar Ülker karşıladı. Emniyet Müdürlüğü yöneticileri ve polis memurlarıyla bayramlaşan Vali Canalp programına İl Jandarma Komutanlığı'yla devam etti. Vali Canalp'i İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan karşıladı.

Vali Canalp, programına Huzurevi ve Çocuk Sitesi'nde devam etti. Huzurevi sakinlerinden Sezer Ildız (79) Vali Canalp'i çizdiği kara kalem çalışmasını Canalp'e armağan etti.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ni de ziyaret eden Vali Canalp, 1. Murat Devlet Hastanesi'nde doktor ve hastalarla da bayramlaştı.

Vali Canalp, görevi başındaki itfaiye, polis ve sağlık görevlilerini de mesai yerlerinde ziyaret etti, bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: AA