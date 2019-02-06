Edirne’de bazı işletmelere “kumar” denetimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri kumar oynandığı tespit edilen 7 iş yerinde denetim yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, daha önceden tespiti yapılmış olan 7 ayrı iş yerinde, "Para atılması akabinde şansa ve talihe bağlı olarak içerisine atılan para miktarının üzerinde oyuncuya para verme ihtimali bulunan, elektronik, paramatik olarak tabir edilen cihazların tespiti, temini ve bu cihazları iş yerlerinde bulunduran şahıslar hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçu" ve "1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında" işlem yapılmak üzere denetimlerde bulunuldu. Denetimler sonucunda 7 işyerinde 12 adet "Paramatik" olarak tabir edilen cihaz ve 2 adet "Sigaramatik" olarak tabir edilen yine şansa bağlı olarak para karşılığında atılan paranın değeri üzerinde maddi karşılığı bulunan 1 paket sigara verebilme ihtimali olan elektrikli cihaz bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yerlerinden 6 işletmeciye "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlama" suçundan, 1 iş yeri işletmecisine de "1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun" kapsamında adli tahkikata başlatılırken, ele geçirilen cihazlar muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili denetimler devam edecek.

Kaynak: İHA