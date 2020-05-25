Edirne'de belediye ve hayvanseverler sokak hayvanları için seferber oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de belediye ekipleri ve hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaklaşık 700 sokak hayvanına, bayramda da yem ve mama desteği sağlıyor.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Barınak Birimi görevlileri, hayvanseverlerle iş birliğinde, kent merkezindeki farklı noktalarında yaklaşık 700 sokak hayvanını besliyor.

Hayvanların yem, mama ve su ihtiyaçları karşılanıyor, aşı ve tedavileri de takip ediliyor.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı, AA muhabirine, salgın nedeniyle dernek, platform ve gönüllülerin, Edirne Belediyesi ile sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Besleme programını 9 haftadır uyguladıklarını belirten Islattı, sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Kendi sorumluluk bölgesindeki sokak hayvanlarına günde 4 paket mama bıraktığını belirten Islattı, "Bölgesinde günde 15 paket mama bırakan arkadaşlarımız da var. Şehir merkezinde 700-800 sokak hayvanı besleniyor. Hayvanlar, her şeyden önce sevilmek istiyor. Önce kendilerini sevdiriyorlar sonra yemeğe başlıyorlar." dedi.

Barınak birimi görevlileri de besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Saraçlar Caddesi başta olmak üzere birçok alana mama bırakan görevliler, eski çöplük alanındaki hayvanları da besliyor.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, sokağa çıkma kısıtlaması için tüm planlamanın yapıldığını belirterek, "Can dostlarımızı her zaman olduğu gibi bayram süresince de beslemeye devam edeceğiz. Belediye olarak, hayvanlar için çok fazla çalışıyor ve çok emek sarf ediyoruz." diye konuştu.













Kaynak: AA