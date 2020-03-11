Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malkara - Keşan kara yolunda faaliyet gösteren bir işyerinde çalışma izni olmayan kişiler bulunduğu ihbarını aldı....
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malkara - Keşan kara yolunda faaliyet gösteren bir işyerinde çalışma izni olmayan kişiler bulunduğu ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Özbekistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Yakalanan 8 kişi, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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