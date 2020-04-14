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Edirne’de eczacı korona virüsten öldü

Edirne'de bulunan Doruk Eczanesi sahibi 72 yaşındaki Süreyya Zıpkınkurt, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Edirne’de eczacı korona virüsten öldü

Edirne'de bulunan Doruk Eczanesi sahibi 72 yaşındaki Süreyya Zıpkınkurt, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, acı haberi odanın resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Başkan Güler, "Büyüğümüzü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.

Hayatını kaybeden Zıpkınkurt'un yaklaşık 1 aydır Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA




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