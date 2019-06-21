Edirne'de eğitim değerlendirme toplantısı

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Büyükdöllük İlkokulu'nun çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda, yaptığı konuşmada Edirne'de eğitim öğretim döneminin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Türkiye'de tasarım ve beceri atölyesi en fazla Edirne'de açıldığını belirten Arpacı, "Tasarım ve beceri atölyelerini Vali beyde çok destekledi. Vali beyin destekleri bizler için çok çok önemli. 2023 eğitim vizyonunda tasarım ve beceri atölyelerinin en iyi uygulandığı il Edirne. 7 atölye yapıldı 35 atölye daha planlanıyor. 41 akıl ve zeka atölyesi açacağız." diye konuştu.

Okullar açılmadan önce atölyeleri tamamlayacaklarını ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Bunun yanında okulların yenilenmesi işlemleri de başladı. Dönem olarak çok başarılı bir dönem geçirdik. Vizyon projelerimizin hakkıyla yerine getirilmesinde çok güzel bir rapor da hazırladık. Raporumuzu bakanlığımıza arz ettik. Yine bakanımızın yaptığı çok güzel bir çalışma var. İl müdürleri platformu. İllerde yapılan güzel çalışmaları il müdürleri bu platformda sunacak.

Genel müdürler, daire başkanları, bakan yardımcıları ve sayın bakanımız görecek bu paylaşımları. Mersin, Ankara, İzmir, İstanbul, Kars, Erzurum ve diğer illerdeki çalışmaları göreceğiz ve iller arası etkileşim olacak. Yapmış olduğumuz çalışmaları platforma koyuyoruz."

Toplantıya katılan öğretmenler de önerilerini sundu.









Kaynak: AA