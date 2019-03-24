Edirne'de ev yangını: 1 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde çıkan yangında, evden çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zindanaltı mevkisinde, 4 katlı bir apartmanın çatı katından henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haberi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası yapılan araştırmada, evde yalnız yaşayan Mukaddes Güçyener'in (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

Güçyener'in cenazesi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.













Kaynak: AA