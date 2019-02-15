Edirne'de 'Evde Sağlık Okulu' açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirerek evlerindeki yaşam kalitelerini artırma amacıyla "Evde Sağlık Okulu" açıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgi vermek, danışmanlık sağlamak ve hastaları ile birlikte kaldıkları zamanlarda davranış değişiklikleriyle ilgili farkındalık oluşturmak kapsamında "Evde Sağlık Okulu" kursu düzenlendi.

Alanında uzman eğitimciler tarafından, hijyen ve enfeksiyonların önlenmesi, günlük kişisel bakım, doğru beslenme, düşme riski ve önlemler, hasta nakil ve konsültasyon hizmetleri, palyatif bakım tıbbi cihaz temini ve bakımı, ağız ve diş sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, psikolojik yaklaşım, yara bakımı, sonda bakımı, stoma bakımı, yatak içi pasif egzersiz, masaj, acil yaklaşım, hasta ve engelli hakları ile ilgili 8 saatlik eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, temel amaçlarının sorunların kaynağını tespit ederek çözmek olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının vatandaşa hizmete devam ettiğini aktaran Kalkan, "Evde sağlık hizmeti alan hastaların desteklenmesi amacıyla, evde hasta veya yaşlısı olan ve onlara bakan aile bireylerine nasıl bir nefes aldırırız diye uzun soluklu çalışmalar yapıyoruz. Kamu hastaneleri başkanlarımla sizleri evlerinizde ziyaret ediyoruz. Oradan aldığımız verilerle de daha sonraki çalışmalarımızı planlıyoruz. Bunun bir ayağı olarak da sizlerle bugün bir aradayız. Yaptığımız çalışmalara fikirleri sizler veriyorsunuz. Bu iletişim hattını sürekli açık tutmayı hedefliyoruz."

Eğitimin sonunda düzenlenen törende Kalkan, diğer yöneticiler katılımcılara sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA