Edirne'de fırtına uyarısı

EDİRNE Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD) il genelinde yarın günü etkili olması beklenen fırtına sonrası, soba zehirlenmeleri, çatı uçması ve kar yağışı sonrası tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Edirn'da AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Perşembe günü Edirne genelinde zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan, 02.01. 2018 tarih uyarı raporunda, rüzgarın Perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak Cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgemizin güneydoğusunda ise güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerinden kuvetli fırtına (60-90, kuzey kıyılarında yer yer 100 kilometre/saat) şeklinde esmesi bilgilendirmiştir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi) kar yağışı ve ya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekir."

DHA