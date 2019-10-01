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Edirne'de gasp iddiası

Irak uyruklu kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de gasp iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde Irak uyruklu kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'dan İpsala'ya gelen Irak uyruklu S.R.O, ilçe merkezinde otel ararken bıçak tehdidiyle 2 bin lirasının gasbedildiğini iddia ederek polise başvurdu.

Polis, olayla ilgili şüpheliler T.K, C.R. ve H.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Kaynak: AA

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