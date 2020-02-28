Edirne'de göçmenlerden sınıra akın

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısının ardından Türkiye'nin, göçmenlere "açık kapı politikası" uygulayacağı haberini duyanlar, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın ediyor. Göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istediklerini dile getirerek, sınır bölgesine yürüyor.

Türkiye'nin göçmenlere "açık kapı politikası" uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği yaşanmaya başladı. Sabaha karşı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, Yunanistan'a gideceklerini belirterek, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise bir grup göçmen, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Kapıkule'de yaşanan yoğunluk üzerine bazı göçmenler, yolların dışında tarlaları kullanarak, Yunanistan'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi. Tarlalar ve ara yolları da kullanan göçmenlerin sınıra yürüyüşü sürüyor.

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Kaynak: DHA