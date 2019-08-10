Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 yaralı EDİRNE (AA) - Edirne’nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 10 düzensiz göçmen yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik Kavşağı'nda refüje çarparak savruldu. Yol kenarındaki yağmur suyu toplama kanalına düşen...

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EDİRNE (AA) - Edirne’nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 10 düzensiz göçmen yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik Kavşağı'nda refüje çarparak savruldu. Yol kenarındaki yağmur suyu toplama kanalına düşen araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA



