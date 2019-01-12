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Edirne'de gümrük kaçağı oto parçası ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 63 oto hava yastığı jeneratörü ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü...

Edirne'de gümrük kaçağı oto parçası ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 63 oto hava yastığı jeneratörü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hareke geçti.

Ekipler Talatpaşa Mahallesi Göl Çıkmaz Sokak'taki I.P.I'nın aracında arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 63 hava yastığı jeneratör ele geçirildi.

Olayla ilgili I.P.I. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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