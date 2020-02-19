Edirne'de "Gün batımı izlenceleri" etkinliği düzenlenecek
EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Gün batımı izlenceleri" etkinliği düzenlenecek.Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2020 faaliyet takviminde yer alan "Gün batımı izlenceleri" etkinliği 29 Şubat Cumartesi günü çeşitli fotoğraf çekim istasyonlarında gerçekleşecek.Devecihan...
EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Gün batımı izlenceleri" etkinliği düzenlenecek.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2020 faaliyet takviminde yer alan "Gün batımı izlenceleri" etkinliği 29 Şubat Cumartesi günü çeşitli fotoğraf çekim istasyonlarında gerçekleşecek.
Devecihan Kültür Merkezi'nde toplanacak fotoğraf tutkunları gün batımının en güzel izlendiği Sultan II.Bayezid Külliyesi, Mecidiye(Meriç) Köprüsü , Saraçhane Köprüsü gibi alanlara bırakılacak.
Çekilen fotoğraflardan oluşturulacak seçki daha sonra sergi olarak düzenlenecek.
Etkinliğe katılmak isteyenlerin 27 Şubat Perşembe gününe kadar edirne@kulturturizm.gov.tr adresine başvurmaları istendi.
Kaynak: AA
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