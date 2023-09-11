Edirne’de İlk ders zili çaldı, okullar çocuk sesleriyle şenlendi

Edirne'de yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı, okullar çocuk sesleriyle şenlendi.

Edirne'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 57 bin 840 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin yanı sıra özellikle çocukları ilk defa okula başlayacak olan veliler de büyük heyecan yaşadı.

Çocuklarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak okulun yolunu tutan veliler, okul önünde ders zilinin çalmasını bekleyerek düzenlenen törene katıldı.

Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluştu.

Edirne'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 75. Yıl Okulu'nda düzenlendi. Törene katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. sınıfa başlayan öğrenciler Amir Sevinç ve Aysima Sevim tarafından çiçekle karşılandı.

Okula gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Sezer, çocuklara başarılı bir yıl geçirmelerini diledi. Halk oyunları gösterisinin ardından sınıflara geçerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Sezer ve beraberindekiler, öğrencilere boyama kitabı hediye etti. Düzenlenen programa Vali yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Okul Müdürü Mustafa Doğan, Milli Eğitim müdür yardımcıları katıldı.

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Öğrencilerin yanı sıra ailelerin de aynı heyecanı taşıdığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, mutlu ve başarılı bir dönem geçirilmesi temennisinde bulundu.

"Öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları dağıtıldı"

57 bin 840 öğrencinin eğitim ve öğretimine devam ettiğini belirten Vali Sezer, "Bunlarla beraber 5 bin 32 öğretmenimiz okullarımızda görev yapacaklar. 292 okulumuz mevcut ve sevindirici bir durum sınıf başına düşen öğrenci sayımız Edirne genelinde 15 civarı. Bu da çok önemli. Bu sene yine tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. 475 bin kitap Edirne genelinde öğrencilerimize dağıtıldı" dedi.

Bu sene ilk kez eğitim öğretime başlayan 4 bin 521 öğrenci olduğunu ifade eden Vali Sezer, onlarla da bir araya geldiklerini ve ana sınıflarla beraber 4 sınıfı gezme imkânı olduğunu belirtti.

Torununu getiren Ayşe Kafa, çocuklar kadar heyecanlı olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

Öğrencilerden Belis Epik, okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Sabah erkenden hazırlandıklarını ve okula geldiklerini söyleyen ve çocuğu birinci sınıfa başlayan velilerden Cansu Alıcı, veliler olarak çocuklardan daha heyecanlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)