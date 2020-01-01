Edirne'de iş yerlerinde "Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz ve ilgili memurlar katıldı.

Kent genelinde 30 işletmenin denetlendiği etkinlikte, yasaları ihlal eden bir işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

















Kaynak: AA