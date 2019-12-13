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Edirne'de kaçak 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan kaçak cep telefonu getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, K.D'nin kullandığı aracı Orhaniye köyü yakınlarında durdurdu.Araçta...

Edirne'de kaçak 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan kaçak cep telefonu getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, K.D'nin kullandığı aracı Orhaniye köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü K.D, gözaltına alındı.




Kaynak: AA

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