Bakan Koca: Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66Mesai saatleri değişti mi? | Yeni mesai saatleri ne oldu?Kademeli mesai nedir? | Kademeli mesai nasıl olacak?Vali Yerlikaya duyurdu! İşte yeni mesai saatleri...Fransa'da yasakların gevşetilmesinden sonra ölü sayısı ilk kez arttıŞehit babasından HDP açıklaması: Onlardan Kürtlere dost olmaz!Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Trump’a Özgürlük Nişanı verdiKütahya’da 800 nüfuslu Demirciören Köyü karantinaya alındıEdirne'de kaçak akaryakıt operasyonu: 23 bin litre motorin ele geçirildiGareth Bale, Tottenham için İngiltere'de!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Edirne'de kaçak akaryakıt operasyonu: 23 bin litre motorin ele geçirildi

Edirne'de kaçak akaryakıt operasyonu: 23 bin litre motorin ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 23 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildiği duyruldu.

Edirne'de kaçak akaryakıt operasyonu: 23 bin litre motorin ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde 23 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Enez Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, Saros Körfezi'nde yapılan denetimlerde 23 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, her türlü kaçakçılıkla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT