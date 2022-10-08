Edirne'de kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Edirne'de kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı.

Edirne'de kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Edirne'de kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Diğer yandan, kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.

Edirne'de kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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