Edirne'de kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Diğer yandan, kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.

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POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.