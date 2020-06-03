Edirne'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiası

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde 4 kedi ile 1 köpeğin zehirlenerek öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Köprü Mahallesi'nde köpek ile 4 kedinin öldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, hayvanları alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Vatandaşların "Hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "Daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine de polis ekipleri çevredeki kameralarını incelemeye başladı.

Beslediği kedilerin telef olduğunu ileri süren Hüseyin Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor durumda olan sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Kedilerinden 4'ünün telef olduğunu 8 kedisinin ise kayıp olduğunu ileri süren Bülbül, "Daha önce de benzer durumlar yaşandı. Emniyete şikayette bulunduk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı, telef olan bir kediyi incelemek için aldı. Bu durumu TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel'e de bildirdik." dedi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de İpsala ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Hayvanseverler olarak insanların en sadık dostlarına yapılanları kınadıklarını belirten Cebeci, şunları kaydetti:

"Bu durumlar Keşan'da da yaşandı, hayvanlara şiddet ve kötü muamele devam ediyor. Sokak hayvanlarına yapılanların artık son bulmasını istiyoruz. İpsala'da sokak hayvanlarına özel rehabilite ve bakım merkezi oluşursa bu tür olayların yaşanmayacağını en azından koruma altında olacaklarını düşünüyoruz."













Kaynak: AA