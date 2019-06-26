Edirne'de korkunç kaza: 11 kişi hayatını kaybetti 30 kişi yaralandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP DUVARA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada 11 göçmenin yaşamını yitirdiği ve 30 yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİRNE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilenbir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.