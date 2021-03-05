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  3. Edirne'de korkutan vaka artışı! İlçedeki oyun parkları ve spor alanları kapatıldı

Edirne'de korkutan vaka artışı! İlçedeki oyun parkları ve spor alanları kapatıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de koronavirüs vakaları git gide artıyor. Vaka artışı nedeniyle bir köy karantinaya alınırken, ilçe genelinde de oyun parkı ve spor alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Edirne'de korkutan vaka artışı! İlçedeki oyun parkları ve spor alanları kapatıldı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde koronavirüs vakalarında artış görülmesi nedeniyle köy tamamen karantinaya alındı. Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, tedbirleri yerinde denetleyerek vatandaşları uyardı. 

Ayrıca Lalapaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezindeki park ve spor alanlarının kapatılması yönünde karar aldı.

Kararın ardından Lalapaşa Belediyesi ekiplerince, oyun parklarına ve spor alanlarına emniyet şeridi çekildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Edirne'de korkutan vaka artışı! İlçedeki oyun parkları ve spor alanları kapatıldı

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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