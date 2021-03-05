Edirne'de korkutan vaka artışı! İlçedeki oyun parkları ve spor alanları kapatıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de koronavirüs vakaları git gide artıyor. Vaka artışı nedeniyle bir köy karantinaya alınırken, ilçe genelinde de oyun parkı ve spor alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde koronavirüs vakalarında artış görülmesi nedeniyle köy tamamen karantinaya alındı. Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, tedbirleri yerinde denetleyerek vatandaşları uyardı.
Ayrıca Lalapaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezindeki park ve spor alanlarının kapatılması yönünde karar aldı.
Kararın ardından Lalapaşa Belediyesi ekiplerince, oyun parklarına ve spor alanlarına emniyet şeridi çekildi.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.