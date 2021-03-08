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  3. Edirne'de koronavirüs patlak verdi! Bir çok okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Edirne'de koronavirüs patlak verdi! Bir çok okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Çok yüksek risk grubunda bulunan Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Edirne'de koronavirüs patlak verdi! Bir çok okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı renkli (riskli) iller arasında yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

İşte 10 gün süreyle ara verilmesi kararı alınan o  ortaokullar;

Merkez Sevgi, Nevzat Kahraman, Bahçeşehir ve Gazi Özel Eğitim anaokulları, Dr. Ali İhsan Çuhacı, Raşit Efendi, Anafartalar, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş, Beyendik, Türkmen, Siğilli, Rasim Ergene, Bahçeşehir, Nevzat Kahraman ve Gazi Özel Eğitim ilkokulları ile Beyendik, Cumhuriyet ve Feride Mehmet Çuhacı, Rasim Ergene, Türkmen, Yekta Baydar, Nevzat Kahraman, Doğru Cevap, Bahçeşehir, Ahmet Yenice ve Gazi Özel Eğitim 2nci kademe ortaokulları

Aşağıda yer alan  okullar ise yüz yüze eğitime devam edecek;

Özel Aden Anaokulu, Abdül Şavur, İnönü, Ali Kale ve Kardeşleri, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Şehit Er Akın Buluş, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir ve Aden ilkokulları ile Ali Kale ve Kardeşleri, Atatürk, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Süleyman Paşa İmam Hatip, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir, Aden ve Özel Batı ortaokulları

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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