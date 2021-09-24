Edirne’de köyler karantinada! Hayvanlar mavi dil hastalığına yakalandı

Edirne’nin merkezinde ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hasta olduğundan şüphelenildi. Hayvanlardan numune alındı. Uzmanlar araştırma sonucu mavi dil hastalığı teşhisinde bulundu. Hastalığa karşı tüm tedbirler Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı ve mücadele başlatıldı. Hastalığın tespit edildiği köy dahil olmak üzere, 10 km alan içerisinde yer alan 8 köy karantinaya alındı.

İLÇE VE KÖYLERDE YASAK

Havsa Belediyesi ve ilgili köyler yaşanan hastalıklarla ilgili ciddi kararlar aldı. Hastalık sebebiyle Havsa ilçesine bağlı olan Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı olan Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek olan hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına giremeyeceği ifade edildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Mavi Dil hastalığı belirlenen hayvanların bulunduğu köyün çevresinde yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını belirten Abalar Köyü’nden Nedim Buruldağı, koyun sahibi olanların hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlattı. Köyünde karantina olduğunu da ekledi. Köylerinin tedbir amacıyla karantinada olduğunu söyleyen Ahmet Çiftçi, gerekli tedbirlerin alındığını ve bir an önce karantina sürecinin bitmesini beklediklerini belirtti.